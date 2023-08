(Di giovedì 3 agosto 2023) AMBIENTE. Per la Corte costituzionale la competenza è solo della Regione, non dei Comuni. Nella86 aree contaminate da risanare. L’assessore regionale Maione ha scritto al ministro Pichetto Fratin per trovare una soluzione. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di giovedì 3 agosto.

da mettere a posto si trovano sia al Nord che al Sud ed Eni Rewind li classifica comeacquisiti tramite operazione Enimont: Brindisi, Ciró Marina Crotone, Ferrara, Mantova ecc. Un lascito ...... proprio in relazione all'attraversamento delle zone inquinate della ex Sloi e della ex Carbochimica', due dei 42 Sin -di Interesse Nazionale, altamentepresenti in Italia. E non si ...I rappresentanti dei Comitati hanno ripercorso due anni di allarmi e denunce per mettere in guardia sulla pericolosità di intervenire neialtamentedi Trento Nord. E hanno ribadito la ...

Siti inquinati in Bergamasca, rischio stop per le bonifiche L'Eco di Bergamo

Comitati ambientalisti e Comune si oppongono a nuove strutture: "L'area è satura - dicono - in preda al degrado e ancora piena di roghi tossici" ...