Simona Branchetti | «Morning News si allunga e Mattino 5 slitta» | le date

(Di giovedì 3 agosto 2023) La nuova stagione tv si avvicina sempre di più e tutte le principali reti sono al lavoro per mettere in atto gli ultimi dettagli prima della ripartenza. Anche Mediaset si sta preparando sotto questo punto di vista. I riflettori sono tutti puntati su Canale 5 e su Myrta Merlino, nuova padrona di casa di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d'Urso. Il contenitore dovrebbe essere il primo ad inaugurare il palinsesto il prossimo 4 settembre. L'ultimo programma a partire saràCinque. Federica Panicucci e Francesco Vecchi si riapproprieranno deldella rete ammiraglia del Biscione solo alla fine del mese di settembre, quindi all'inizio dell'autunno. Come confermato daandrà in onda fino a venerdì 22 settembre; da lunedì 25 ...

Oggiè tornata a parlare della questione legata a Luca Delfino, che dal carcere è stato spostato in una struttura riabilitativa per malati psichiatrici a Genova. Una decisione questa che ...Ottimi ascolti per Morning News , il programma condotto dae in onda su Canale 5 al posto di Mattino 5. Tanto che sembrerebbero aver superato le aspettative dei dirigenti Mediaset. Questi ultimi, secondo Giuseppe Candela , avrebbero deciso ...... secondo il giornalista, Mediaset starebbe pensando di allungare Morning News , il programma di informazione condotto dache in estate sostituisce proprio Mattino 5. La trasmissione ...

Nella puntata di oggi, mercoledì 2 agosto, di Morning News, la conduttrice Simona Branchetti ha fornito aggiornamenti sulla vicenda legata a Luca Delfino, suscitando polemiche riguardo al suo spostame ...Mattino 5 e Federica Panicucci subiranno variazioni, nella gestione e data di inizio del programma, decisione di Pier Silvio Berlusconi ...