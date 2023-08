Silurati i vecchi capi | drammatica conferma | Cina pronta alla guerra atomica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Non è ancoramondiale, ma il teatro dimondiale si sta delineando. Mentre in Europa i droni di Kiev continuano a colpire la Russia in risposta ai bombardamenti russi in Ucraina, mentre in Africa si aspetta il possibile intervento dei Paesi Ecowas contro i golpisti filo-russi in Niger, in Asia ci sono notizie su avvicendamenti ai vertici delle forze missilistiche cinesi che lasciano intendere un possibile passo in avanti verso un attacco a Taiwan. Il sinologo Francesco Sisci, in particolare, in una intervista a AdnKronos parte dmisteriosa scomparsa e poi rimozione del ministro degli Esteri Qin Gang. Secondo lui, «non è chiaro cosa sia successo, non è chiaro se le sostituzioni ai vertici delle forze armate- e in particolare dell'arma più delicata ed importante, perché riguarda la missilistica e forze nucleari - siano ...