Silkeborg-Vejle venerdì 04 agosto 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 3 agosto 2023) La terza giornata del campionato danese-24 si apre con la sfida tra le uniche due squadre ancora a zero punti. Ilha perso contro Brondby e Midtjylland mentre ilha dovuto arrendersi ad Aarhus GF e FC Copenaghen ma sempre con il minimo scarto. Un calendario non certo facile per la nona classificata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Zagreb - Istra 1961 21:00 DANIMARCA SUPERLIGA Aarhus -1 - 0 (Finale) Odense - Randers 1 - 1 (*)- Brondby 18:00 EGITTO PREMIER LEAGUE Pyramids - Al Ahly 19:30 ESTONIA MEISTRILIIGA ...Zagreb - Istra 1961 21:00 DANIMARCA SUPERLIGA Aarhus -14:00 Odense - Randers 16:00- Brondby 18:00 EGITTO PREMIER LEAGUE Pyramids - Al Ahly 19:30 ESTONIA MEISTRILIIGA Kuressaare - ...Zagreb - Istra 1961 21:00 DANIMARCA SUPERLIGA Aarhus -1 - 0 (Finale) Odense - Randers 1 - 1 (*)- Brondby 18:00 EGITTO PREMIER LEAGUE Pyramids - Al Ahly 19:30 ESTONIA MEISTRILIIGA ...

Formazioni Silkeborg-Vejle | Pronostici e quote | 04-08-2023 Infobetting

Holdnyt: Silkeborg IF: Silkeborg IF har haft en svær start på Superliga-sæsonen - i hvert fald resultatmæssigt. Klubben fra Søhøjlandet spillede egentlig en fornuftigt kamp mod Brøndby IF i første ...Vejle Boldklub spiller på fredag i Silkeborg, og kampen på kunstgræsset ligner én af de bedre chancer for point inden sæsonens første turneringspause.