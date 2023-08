(Di giovedì 3 agosto 2023) Joaquin PalomaresMASUA – Siildella rassegna musicale “Idi”, anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma ad autunno ad Iglesias). La manifestazione, organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua, dove i presenti potranno godere non solo della musica più raffinata, ma anche di un’incantevole ambientazione che si affaccia sul panorama costiero del Sulcis-Iglesiente, davanti al maestoso Pan di Zucchero, lo scoglio più alto del Mediterraneo. Il 6 agosto arriva il Duo Palomares-Piastra, formato dal violinista di ...

Siilsulla settima edizione dei Tramonti di Porto Flavia. Il 6 agosto in arrivo il Duo Palomares - Piastra Il 6 agosto arriva il Duo Palomares - Piastra, formato dal violinista di fama ...Calcio umbro dilettanti - Siilsulla stagione calcistica 2023/24 con la pubblicazione della prima giornata dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Tuttavia, in attesa dell'ufficialità del ...Il prossimo 28 agosto al teatro Comunale Todi, 3 agosto 2023 - Ieri mattina in Sala Cutu si è svolta la conferenza stampa di presentazione di PINTER E DINTORNI , progetto multidisciplinare, volto a ...

NESTOR. Si alza il sipario sulla stagione numero 120 Tuttocampo

RIETI - Presentata nella sala stampa della Camera dei Deputati la 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in programma a Rieti dal 30 agosto al 3 settembre. 180 ...Si alza il sipario sulla settima edizione dei Tramonti di Porto Flavia. Il 6 agosto in arrivo il Duo Palomares-Piastra Si alza il sipario sulla settima edizione della rassegna musicale “I tramonti di ...