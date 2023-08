(Di giovedì 3 agosto 2023) Secondo i bookmaker ilparte come terzo favorito nella lotta per la promozione mentre lopare destinato a un campionato di sofferenza. Del resto le ultime stagioni hanno dimostrato che le squadre appena retrocesse sono molto avvantaggiate per motivi economici rispetto alle altre. Gli scontri diretti tra Owls e Saints sono piuttosto InfoBetting: Scommesse Sportive e

È fatta invece per la cessione di Devis Vasquez allo, squadra neopromossa in Championship (la Serie B inglese). FOTOGALLERY Foto sito Monza %s Foto rimanenti Calciomercato D'...... gli altri sono Origi (fuori dal progetto di Pioli e forse destinato all'Arabia Saudita), Messias , Caldara (per entrambi si parla della pista Besiktas), Vasquez (forse allo), ...Vasquez già nelle prossime ore è atteso in Inghilterra per legarsi allo. Affare in prestito secco.

Sheffield Wednesday-Southampton (venerdì 04 agosto 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio c'è una trattativa in corso tra Milan e Sheffield Wednesday per il prestito di Devis Vasquez.Sembra essere lontano da Milano il futuro di Devis Vasquez. Il portiere colombiano è arrivato lo scorso gennaio in rossonero ma non è riuscito.