Shark 2 | L' abisso | la recensione | un irresistibile b-movie e un sequel migliore dell' originale!

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ladi2: L': Jason Statham (con il megalodonte) torna protagonista di unstrutturato e spettacolare, che non rinuncia ad una certa originalità pur non tradendo la sua smaccata anima da b-moderno. Ancora più grosso, più arrabbiato, più famelico. Tuttavia, anche molto diverso. Sì, come potete immaginare,2: L'è uno di queiche non vanno troppo per il sottile, puntando a quell'intrattenimento che non richiede alcun tipo di predisposizione o impegno. Giusto, sacrosanto. Perché il cinema, soprattutto d'estate, vive di sussulti, di emozioni forti, di divertimento spudorato, inconcludente e superficiale. Un divertimento accompagnato rigorosamente da una bibita ghiacciata e da un enorme secchiello di ...

... Come accennato, la giovane star ha poi confessato di non conoscere particolarmente gli intrecci alla base del MCU e di aver guardato solamente pochissimi cinecomic: Leggi anche2 - L', ...Condividi su: C'è grande attesa per il sequel del film- Il primo squalo . La pellicola2 - L', diretto dal regista Ben Wheatley, è l'adattamento cinematografico del romanzo Minaccia dagli abissi, scritto da Steve Alten, e tratta la storia dell'esperto di salvataggi ...Disponibile in Italia a partire dal 3 agosto,2 - L'segna il ritorno dell'epico scontro tra Jason Statham e le creature degli abissi. Esattamente come il primo film, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un adattamento di un ...

Shark 2: L'abisso, la recensione: un irresistibile b-movie (e un ... Movieplayer

La recensione di Shark 2: L'abisso: Jason Statham (con il megalodonte) torna protagonista di un sequel strutturato e spettacolare, che non rinuncia ad una certa originalità pur non tradendo la sua sma ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Trieste (Trieste). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...