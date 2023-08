Shahed iraniani su Kiev | spiragli di pace in Colombia | impiccagioni a Singapore | cos’è successo oggi nel mondo

(Di giovedì 3 agosto 2023) La probabile violazione dello spazio aereo polacco porta alta la tensione sul confine bielorusso. Aviene impiccato un uomo di 39 anni, il terzo in una settimana. Nella notteviene colpita da un massiccio attacco di droni, i. In Niger, in occasione della Giornata dell’Indipendenza dalla Francia, si vedono sventolare bandiere InsideOver.

In Niger, in occasione della Giornata dell'Indipendenza dalla Francia, si vedono sventolare bandiere [...] Continua a leggere The postsu Kiev, spiragli di pace in Colombia, ......anche tramite la costruzione di un impianto di produzione in territorio bielorusso dei droni,... Mosca trae un enorme vantaggio logistico dalla presenza di siti di manifattura dei droni...Abbattuti nella capitale 15 droni kamikaze. Attacchi nella regione di Zaporizhzhia, morta una donna Più di 20 droni russi sono stati distrutti nella notte durante un allarme aereo di tre ore a Kiev e nei dintorni della capitale ...

Il conflitto tra Russia e Ucraina procede feroce e ha preso di mira le riserve di grano. Kiev e Mosca si stringono ai rispettivi alleati.Guerra Le bombe russe hanno colpito questa mattina a Kherson un filobus che portava le persone al lavoro. Ci sono tre feriti, uno è in pericolo di vita Un filobus con le persone che andavano al lavoro ...