Sguanci lascia il Pd e va in Forza Italia | Scioglimento del Quartiere 1 a Firenze

Maurizio, consigliere regionale di Italia Viva,il partito per aderire a Forza Italia. Scioglimento del Quartiere 1 di Firenze. Reazioni del centrosinistra: Giani sorpreso, Ceccarelli scellerato,...ha spiegato che la scelta di passare a Forza Italia "non è stata una scelta utilitaristica. Non mi è stato promesso niente. Ero presidente del quartiere e mi dimetto. Sedevo nei banchi della ...È il caso del presidente del Quartiere 1 Maurizioeletto nelle fila del PD, poi passato a Italia Viva per partecipare alle elezioni regionali del 2020 dove ottiene un seggio, per poi ...

Sguanci lascia il Pd e va in Forza Italia, Scioglimento del Quartiere 1 ... LA NAZIONE

Dopo il suo passaggio da Italia Viva di Renzi a Forza Italia, Maurizio Sguanci, consigliere regionale e presidente del Quartiere 1 di Firenze, ha chiarito la sua posizione. Ha lasciato la ...Oggi le dimissioni da presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, commissariato fino alle Comunali ...