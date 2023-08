Sguanci da Italia a Viva a Forza Italia | “Nessuna promessa | meglio stare nel Ppe che nel Pse” Pd | “Si dimetta dalla Regione”

Maurizio, consigliere regionale diViva, lascia il partito per aderire a Forza. Scioglimento del Quartiere 1 di Firenze. Reazioni del centrosinistra: Giani sorpreso, Ceccarelli scellerato,...Ad annunciarlo è lo stesso partito forzista, che in un tweet comunica: "Benvenuto in Forzaal consigliere regionale Maurizio. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello ...Il consigliere regionale era diventato presidente del Q1 quando militava ancora nelle file dei dem

La scelta di Maurizio Sguanci di passare da Italia Viva a Forza Italia ha suscitato forti reazioni negative all'interno del Pd a Firenze. Il capogruppo dem, la vice e Alessandra Innocenti hanno espres ...Un congresso quaresimale, di penitenza. È quello che Forza Italia celebrerà il 24 e 25 febbraio 2024, il primo dopo la morte di Silvio Berlusconi e pressoché l’unico della sua storia. È stato Antonio ...