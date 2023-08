Sfumata la Lazio | per Zakharyan si fa avanti un'olandese

Un mese fa esatto fu Sarri a dare l'ok e scegliere da far comprare allaper Marcos Leonardo ma poi la trattativa è. Viene soprannominato Joker, come l'antagonista di Batman, poiché ...... è ancora in attesa di quattro acquisti fondamentali per rinforzare la sua. Con la partenza ..., inoltre, anche l'idea Berardi oltre che per i costi, ma anche per la volontà dello stesso ...Commenta per primola, per Luca Pellegrini arriva il momento delle decisioni. Il suo agente Enzo Raiola ha trovato l'accordo con il Fulham , ma è il Nizza ad aver avanzato alla Juve un'offerta ritenuta ...

Lazio, sfuma Sow: i dettagli dell'accordo col Siviglia Calciomercato.com

È arrivato nel primo pomeriggio il giudizio del Tribunale Amministrativo del Lazio. La Sezione Prima Ter del Tar del si è espressa, accogliendo il ricorso della Calcio Lecco 1912 respingendo in quanto ...Lazar Samardžic era un obiettivo concreto del Napoli, visti gli ottimi rapporti tra i club non facciamo fatica a credere che sarebbe stato tra i primi colpi qualora fosse partito Zielinski. Poi ...