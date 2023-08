Sfida Usa-Cina a tutto campo. Ecco le mosse degli 007

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 agosto 2023) Botta a risposta a colpi di intelligence tra Stati Uniti e. Prima è toccato a Bill Burns, direttore della Cia, che ha spiegato come l’agenzia di spionaggio stia facendo “processi” nel ricostruire la sua rete in. Poi Pechino ha risposto definendo “piuttosto preoccupanti” le dichiarazioni di Burns e annunciando “tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale”. Infine, sempre da Pechino è arrivato nei giorni scorsi l’appello alla mobilitazione dell’intera popolazione, cioè 1,4 miliardi di persone, nelle attività di controspionaggio per creare un canale che consenta ai cittadini di denunciare le attività sospette e un sistema per premiare le segnalazioni. Occorre istituire un sistema che renda “normale” la partecipazione delle masse al controspionaggio, recita il primo messaggio pubblicato su WeChat dal ministero per la ...