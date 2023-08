Servizio idrico passato a Talete | tutelati i dipendenti di Montalto Ambiente

(Di giovedì 3 agosto 2023)– Il Comune informa che si è concluso l’iter avviato dalla passata amministrazione di cessione della gestione delallaSpa, con data inizio 1 agosto 2023. Ricorda che, come da delibere di Consiglio Comunale n.32 del 10 maggio 2019 e n.20 del 30 maggio 2022, il Comune aveva deciso di affidare allaSpa la gestione idrica, dopo che il Tar Lazio ed il Consiglio di Stato si erano espressi stabilendo l’obbligo per il Comune di cedere il. Si informa, altresì, che le bollette riferite ai consumi fino al 31 luglio 2023 saranno emesse dal Comune didi Castro utilizzando le tariffe di convergenza deliberate dal Consiglio Comunale lo scorso anno (30 maggio 2022). “Ci troviamo oggi a firmare l’ingresso ...

Avellino . Si avvicina finalmente la data in cui sarà affidato ilirpino. Il Presidente dell'Alto Calore Michelangelo Ciarcia sarà convocato a Napoli la prossima settimana per firmare la convenzione con EIC e Regione Campania. Un assaggio ...... tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del...Rientrano nell'agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche delintegrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. La circolare ...

Servizio idrico, Sciapichetti tuona: «Siamo con un piede nel precipizio. Così si aprono le porte ai privati» Cronache Maceratesi

Bonus per i figli a carico: sono pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi a titolo di benefit. In ...In una recente circolare si forniscono i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal decreto lavoro che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro ...