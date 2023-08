Serie B | il Tar respinge il ricorso della Reggina | ma accoglie quello del Lecco

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il Tarildel, niente da fare per la. Ieri era durata tre ore la discussione davanti al Tar del Lazio dei ricorsi amministrativi con i quali il Calcioe la1914 contestavano la mancata ammissione al prossimo campionato diB di calcio. Oggi è stato pubblicato il dispositivo di sentenza dei giudici amministrativi. Secondo la procedura specifica per...

È questa la decisione deldel Lazio sulle sentenze del Collegio di Garanzia dello Sport presso ...discussi in udienza mercoledì relativi alle richieste di ammissione al prossimo campionato di...La società calabrese potrebbe far ricorso al Consiglio di Stato Ildel Lazio accoglie il ricorso del Lecco che 'torna' inB per il campionato 2023 - 2024. E' arrivato oggi il giudizio del Tribunale Amministrativo del Lazio. La Sezione Prima Ter si è ...Ildel Lazio ha accolto il ricorso del Lecco, che viene così riammesso inB a seguito del provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che aveva decretato l'estromissione, e ...

Reggina esclusa dalla Serie B, riammesso il Lecco Sky Sport

ROMA - Il campionato della Cremonese e di conseguenza quello della Pergolettese, inizia a diventare più chiaro. Il Lecco in Serie B, la Reggina no. Il Tar del Lazio ha emesso il proprio verdetto ...(Adnkronos) – Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Lecco che ‘torna’ in Serie B per il campionato 2023-2024. E’ arrivato oggi il giudizio del Tribunale Amministrativo del Lazio. La Sezione Prima T ...