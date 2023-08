(Di giovedì 3 agosto 2023) I carabinieri e la polizia locale, su disposizione della procura di Velletri, hanno eseguito il sequestro dell'didiinnei giorni scorsi a, vicino a Roma. Lo apprende l'AGI. I sigilli sarebbero stati messi nella mattina di giovedì. A bruciare è stata la discarica in via Enzo Ferrari, alle porte di, a poca distanza dall'aeroporto. Una colonna di fumo altissima, rimasta visibile dal quadrante sud a quello nord-ovest, ha sovrastato la Capitale lo scorso 29 luglio.

Anche i livelli di diossina, all'interno dell'di trattamento dei rifiuti andato in fiamme il 29 luglio, sono sopra i limiti di tossicità... canne fumarie, tubature dell'idraulico esterno e altri oggetti dello stesso materiale ...0 cm che è stato immediatamente. Il secondo soggetto, in corso di identificazione, ......procura di Lagonegro ha emesso un nuovo decreto di sequestro in ordine alla vicenda dell'area di 15000 mq nel Comune di Santa Marina dove si trova unindustriale di calcestruzzo...

Sequestrato l'impianto di gestione dei rifiuti andato in fiamme a Ciampino AGI - Agenzia Italia

I Carabinieri del N.A.S. di Parma, nelle scorse settimane, nelle province di Parma, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, nell’ambito dei controlli disposti - ParmaPress24 ...Dai Castelli Romani a Marino, Grottaferrata, Lanuvio, Albano e Ariccia l'indicazione è di tenere porte finestre chiuse.