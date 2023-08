Sei Sorelle | spoiler 7 agosto | Blanca si confida con Adela

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 3 agosto 2023) Lunedì 72023, su RAI 1 andrà in onda una nuova spumeggiante puntata di Sei, la soap iberica con protagonista Le Silva. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento? Glirivelano che l’attenzione sarà focalizzata principalmente su Blanca. Scopriamo qualchein più al riguardo. Sei, anticipazioni 7Saranno davvero tanti i colpi di scena che andranno a caratterizzare le nuove puntate di Sei, in particolare quella che andrà in onda in prima visione assoluta su RAI 1 lunedì 72023. Le anticipazioni rivelano che Blanca parlerà con: alla fine ha ceduto alle pressioni di Rodolfo, le cose purtroppo non sono andate come lei si augurava. (L’articolo continua dopo la ...