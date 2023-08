Secondo Calderone ci sono oltre centomila posti di lavoro disponibili in Campania

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 agosto 2023) In due interviste uscite contemporaneamente sul Corriere della Sera e La Stampa, la ministra delMarinaha spiegato la decisione del governo Meloni di non erogare più il reddito di cittadinanza a centosessantanovemila persone: «Abbiamo applicato l’articolo 1 della nostra Carta Costituzionale che fonda la nostra Repubblica sul. E non sul sussidio. Non si deve attendere che lo Stato ti dia un sussidio, ma bisogna rendersi parte attiva per cercare». Ma allo stesso tempo rassicura che «tutti coloro che rientrano nei requisiti per essere assistiti loe lo saranno. Nessuno degli aventi diritto sarà lasciato indietro».stati spesi molto male venticinque miliardi di euro, visto che hanno prodotto ...