Il consiglio dei Ministri ha autorizzato62 mila assunzioni a tempo indeterminato nella. Lo annuncia il ministero dell'Istruzione in una nota. Si tratta, nello specifico, di "52 unità di personale educativo - PED; 50.807 unità ...... ha precisato che 'gli italiani rimasti in Niger sono una cinquantina -ai 400 militari che ... Nel 2021, l'elezione alla presidenza di Mohamed Bazoum, ex insegnante di, sancì la prima ...L'assegnazione In particolare,709 milioni vanno al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), ..., tutti gli approfondimenti La newsletter di+ Professionisti, dirigenti, docenti e ...

Scuola, oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato La Prealpina

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il consiglio dei Ministri ha autorizzato oltre 62 mila assunzioni a tempo indeterminato nella scuola. Lo annuncia ...Sindacati, docenti, studenti e genitori si confrontano a palazzo Santini. La consigliera Vietina: "La giunta deve fare di più" ...