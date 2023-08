all'interazione e allo scambio di dati, finora carenti, tra il registro nazionale per l'alternanza- lavoro e la piattaforma dell'alternanza- lavoro, istituita presso il Mim, che ...ROMA -62mila assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri riunito questa sera. Con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, ...commenta Il Consiglio dei ministri ha autorizzato62mila assunzioni a tempo indeterminato nella. Lo ha annunciato il ministero dell'Istruzione. Si tratta, nello specifico, di '52 unità di personale educativo - Ped; 50.807 unità di ...

Scuola, oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato TGCOM

"Si tratta di un significativo passaggio per il sistema nazionale d'istruzione e formazione – ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara – importante per la funzionalità della scuola italiana e per ...ROMA (ITALPRESS) – Oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri riunito questa sera. Con lo schema di decreto del President ...