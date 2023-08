Scuola | il Cdm autorizza oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato

(Di giovedì 3 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) –nel mondo della. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri riunito questa sera. Con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, deliberato dal Cdm, sarannote lein ruolo adi: 52 unità di personale educativo-PED; 50.807 unità di personale docente (di cui 32.784 su posto comune e 18.023 su sostegno); 419 unità di insegnanti di Religione cattolica; 10.913 unità di personale assistenti tecnico ausiliari-ATA; 280 unità di dirigenti scolastici.“Si tratta di un significativo passaggio per il sistema nazionale d’istruzione e formazione, importante per la funzionalità della ...

Scuola, Cdm autorizza oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato Agenzia CULT

