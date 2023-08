Scuola | Bonetti Iv | ' su competenze non cognitive primo passo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Lenonfanno parte di un percorso che riconosce la necessità di dare risposte e strumenti ai più giovani per valorizzare in modo armonico ma totale la loro identità". Lo ha detto Elena, deputata di Azione-Italia viva, nel corso della dichiarazione di voto sull'introduzione dinonnella. "Questo fa un educatore - ha sottolineato l'ex ministra -. Libera le potenzialità dei più giovani perché possano contribuire a un cammino condiviso. E' il compito di una democrazia matura. E per questo annuncio il voto favorevole del nostro gruppo. Certo, non si tratta che di un, su cui dobbiamo andare avanti con convinzione riconoscendo che laè un ...