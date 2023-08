Scrive “Boia chi molla” | il campione di nuoto Matteo Ceccon costretto al “mea culpa” social

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 agosto 2023)è tornato ad allenarsi, a pochi giorni dalle tre medaglie vinte ai mondiali diin Giappone: lo ha fatto con una foto che ha scatenato una imprevista “caccia alle streghe”.ha ripreso subito gli allenamenti e ha scritto “chi” Aveva scritto il motto “chi”, su una foto dal Foro Italico. Una foto che scatenato numerose polemiche e le immancabili accuse di apologia del fascismo: come se il riferimento al Foro Italico, già Foro Mussolini, fosse stato chissà quale messaggio subliminale. In realtà, che ha solo 22 anni, voleva celebrare il suo instancabile attaccamento alla fatica agonistica. Nessuna pausa, da lì il riferimento (chieramente non politico) al ...