Scivola nelle cascate per fare un video su Instragam | il corpo senza vita trovato dopo otto giorni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Più audacia, più like, più successo: è questa la formula che negli ultimi tempi sta spopolando tra i content creator di tutto il mondo.la morte dell’acrobata francese 30enne Remi Lucidi, precipitato dal 68esimo piano di un grattacielo di Hong Kong (Cina), adesso un’altra tragica notizia. Questa volta protagonista del dramma è l’influencer Sharath Kumar, deceduto a soli 23 anni in India mentre si stava facendo riprendere sul bordo di una roccia vicino ad una cascata in piena. I fatti risalgono al 23 luglio scorso. Scenario ledi Arasinagundi a Kollur. Stando ai media locali Kumar e l’amico che stava girando il filmato si erano recati in un posto non frequentato dai turisti proprio con l’intento di creare una clip sensazionale da mostrare ai follower. Nel filmato si vede il giovane in un primo momento immobile, poidei ...