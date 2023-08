Schlein su sospensiva salario minimo | la destra fugge dalla realtà

(Di giovedì 3 agosto 2023) "Questa non è una semplicema la rappresentazione plastica di una fuga della maggioranza didi fronte a un tema reale che brucia sulla pelle dei cittadini che non si può coprire con ...

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, intervenendo alla Camera sulladella proposta di legge sul salario minimo. 3 agosto 2023... Salario minimo, passa la: se ne riparla dopo l'estate. Le opposizioni: "Vergogna" Zuffa in Emilia - Romagna:vuole Taruffi governatore, Bonaccini no Lo "Stato stratega" del ...Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, intervenendo in aula alla Camera, nel corso dell'esame e votazione della questionesulla proposta di legge per l'istituzione del salario ...

Schlein: “Sospensiva sul salario minimo La maggioranza fugge davanti a un problema reale, ma la… Il Fatto Quotidiano

(LaPresse) Duro intervento in Aula di Elly Schlein contro il governo durante il dibattito sulla sospensiva della proposta di legge sul ...Roma, 3 ago. (askanews) - "Questa non è una semplice sospensiva ma la rappresentazione plastica di una fuga della maggioranza di destra di fronte a un tema ...