Unanotizia, un passo avanti per il Paese!". Così in una nota la segretaria del Pd Elly. . 3 agosto 2023È unaindennità, ma non diciamo che i deputati godono di stipendi d'oro", conclude il ... Noi continuiamo a batterci per il salario minimo", puntualizza Ellyin una nota. Tanto più che la ...Ha dichiarato alla Camera la segretaria del PD Ellyparlando sulla sospensiva sulla PdL sul ... Anche perché 'uno studio dei consulenti del Lavoro - ha continuato - ha mostrato cheparte ...

Schlein, buona notizia per il Paese l'ok sull'oblio oncologico Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - 'Finalmente, alla Camera è stata approvata all'unanimità una legge di civiltà: la legge sull'oblio oncologico. Milioni ...In seguito alla teoria dell'esponente del Pd secondo cui i deputati non guadagnino "stipendi d'oro", la leader Elly Schlein si dissocia dalle affermazioni ...