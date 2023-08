Scamacca | un fattore agevola l’operazione Inzaghi… – Sky

(Di giovedì 3 agosto 2023) Gianlucaè il nome individuato dall’Inter per completare il reparto attaccanti. Luca Cilli su Sky Sport mette i nerazzurri in vantaggio, il motivo. VANTAGGIO – L’Inter è in forte vantaggio rispetto alle concorrenti per Gianluca, acquistato appena un anno fa per trenta milioni dal West Ham. Il club inglese vuole proprio questa cifra, non apre a sconti. I nerazzurri si sono avvicinati a 25, contano sulla volontà del giocatore che ha aperto totalmente alla possibilità di vestire la maglia del club meneghino. Simone Inzaghi è contento dell’idea, sarebbe soddisfatto del colpo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...

Tenendo conto deletà e di alcuni logici momenti di down nel corso della stagione la ...più logica ma che al momento l'Inter non sembra voler percorrere potrebbe essere quella diche ......giurato amore eterno alle storiche rivali Inter e Milan e che invece hanno guardato più al... Se la Roma sogna Morata e tiene in caldo(West Ham) come piano B, la Lazio é pronta a ...Ha dimostrato ampiamente il suo valore nella massima serie, e questo è ilche più mi ... Stessa età, stessa nazionalità di: altro profilo su cui non sarebbe male puntare, sebbene in ...

Scamacca vicino all'Inter: il West Ham individua il sostituto (che ... 90min IT

È Gianluca Scamacca l'obiettivo numero uno per l'attacco dell' Inter. Dopo aver abbandonato la pista Lukaku, i nerazzurri individuato nel centravanti azzurro il profilo perfetto in termini di fattibil ...L'Inter 'formato Champions' che ha ribaltato il Paris Saint-Germain in amichevole è forse la più grande esagerazione letta sui media nei minuti successivi alla strana ...