Scamacca si avvicina all'Inter | il West Ham cerca un sostituto | occhi su Nzola

3 Gianlucasisempre più all'Inter e l'indizio che l'operazione per il ritorno in Italia del bomber ex - Sassuolo si sta per concretizzare arriva proprio dalle mosse del West Ham , proprietario ...21.23 - Charles De Ketelaere siall'Atalanta . Il Milan e i bergamaschi stanno discutendo ... 16.40 - Inter balzata in pole super il posto da attaccante ( LE ULTIME ) 15.30 - Prima ...L'Inter sia Gianluca. Rilancio di Marotta per l'attaccante del West Ham, gli ultimi aggiornamentiA meno di clamorose sorprese, Gianlucasarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come ...

West Ham, l'addio di Scamacca verso l'Inter si avvicina: scelto il ... Calciomercato.com

Ma il Santos dice no alla prima offerta dei giallorossi. La Lazio prende Isaksen e pensa a Kamada, Mina alla Fiorentina (ANSA) ...Gianluca Scamacca è stato individuato come la futura prima punta dell’Inter. La dirigenza ci sta lavorando nelle ultime ore, lo stato della trattativa con il West Ham. FIDUCIA – L’offerta dell’Inter p ...