Scamacca | l’Inter tratta Il West Ham ha il sostituto ‘italiano’ ? CdS

(Di giovedì 3 agosto 2023) Gianlucapresto sposi. I nerazzurrino colHam per trovare un accordo. Intanto, gli Hammers hanno nel mirino ilSI? Se Samardzic è ormai cosa fatta, per Gianlucai tempi potrebbero allungarsi di qualche giorno.infatticolHam. Gli Hammers chiedono almeno 30 milioni di euro,può spingersi fino a 25 di base fissa con alcuni bonus per arrivare alla quota richiesta dai londinesi. Si parla di un’operazione imbastita sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Intanto, gli inglesi stanno pensando anche al suo: sidi M’Bala Nzola dello Spezia. Fonte: Corriere dello ...

Tottenham su Lautaroha rivoluzionato il proprio attacco con gli addii di Edin Dzeko e Romelu Lukaku e'arrivo di Marcus Thuram e quello probabile di Gianluca. Sembra non essere ...Si cerca di ridurre la distanza con il West Ham perProsegue la trattativa trae il West Ham per Gianluca. I nerazzurri insistono per cercare di prendere'attaccante alle ...Il centravanti è'obiettivo numero 1 di Tiago Pinto per rinforzare il pacchetto offensivo dopo chesi è avvicinato sensibilmente all', con'inserimento dell'Atalanta. Sull'attaccante ...