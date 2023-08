Scamacca | 195 centimetri di potenza per dimenticare Lukaku all’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023) Gianlucaè il primo nome in orbita Inter per l’attacco della prossima stagione. Tanti motivi per portare l’italiano a Milano al fianco di Lautaro Martinez. Il primoRomelu. TRATTATIVA – Simone Inzaghi ha approvato la virata della dirigenza dell’Inter per Gianluca, anche il giocatore gradisce e non poco la destinazione. La prima offerta al West Ham è stata di 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma non basta. Gli Hammers chiedono almeno 30 milioni, ossia il prezzo a cui lo hanno comprato appena un anno fa dal Sassuolo. L’attaccante sostituirebbe Romelu, che ha fatto saltare l’affare qualche settimana fa per aver parlato prematuramente con la Juventus. Centravanti romano, potente, di 195di altezza che sarebbero l’ideale per ...