Scacchi | World Cup 2023 | Daniele Vocaturo agli spareggi con Volokitin | avanti Carlsen e Caruana

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si è conclusa la seconda giornata dei secondi turni a Baku, nellaCup che qualifica, tanto nell’evento Open quanto in quello legato alle donne, tre giocatori ai rispettivi e prossimi Tornei dei Candidati. Ancora un italiano in gara, ed è, che vedremo anche domani perché arriva anche la seconda patta con l’ucraino Andrei. Questo significaa cadenza veloce per decidere chi sfiderà il russo (che gioca sotto bandiera FIDE) Daniil Dubov, vincitore per 1,5-0,5 sull’indiano Adhiban Baskaran. Una partita, quella di, iniziata nel segno dell’Attacco Inglese della Siciliana Najdorf, e in particolare nel seguito con 7… Ae7 del Nero, una continuazione che gode di popolarità a tutti i livelli. L’italiano prova a deviare dai sentieri noti con 12. a3, ...