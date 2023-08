(Di giovedì 3 agosto 2023) Prosegue la realizzazione degli impegni assunti dal gruppo mondiale del settore infrastrutturale sul fronte Esg Prosegue la realizzazione degli impegni assunti dasul fronte Esg. A certificare glididi CO2, che il Gruppo mondiale del settore infrastrutturale ha assunto a livello globale coinvolgendo tutti i propri asset, è(Science Based Target initiative), partnership formata da CDP (ex-Carbon Disclosure Project), Global CompactNazioni Unite, WRI (World Resources Institute) e WWF – considerato il riferimento internazionale per la valutazione dei target di decarbonizzazioneaziende in linea con le indicazioni scientifiche.ha considerato gli...

ha considerato gli obiettivi per l'abbattimento delle emissioni dirette (Scope 1 e 2) di Mundys adeguati per mantenere il riscaldamento globale entro una traiettoria di 1,5°C. Si tratta del ...ha considerato gli obiettivi per l'abbattimento delle emissioni dirette (Scope 1 e 2) di Mundys adeguati per mantenere il riscaldamento globale entro una traiettoria di 1,5°C. Si tratta del ...

Sbti approva gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Mundys Entilocali-online

Massolo (Mundys): "Siamo molto orgogliosi di questo traguardo, che consideriamo una tappa importante di un cammino impegnativo" ...Prosegue la realizzazione degli impegni assunti dal gruppo mondiale del settore infrastrutturale sul fronte Esg ...