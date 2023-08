Saudi Pro League | Hutton | “Siamo determinati ad avere successo | continueremo a spendere soldi”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il britannico Peter, dirigente della, si è detto molto fiducioso per lo sviluppo del calcio in Arabiata: “Laè determinata ad essere une continuerà aper attirare i più grandi giocatori. I programmi di investimento sono in vigore da qualche anno e non vedo come si possa rallentare. Io lavoro nello sport da 40 anni e non ho mai visto un progetto così grande e determinato a essere un”., dopo aver lavorato per diverse emittenti, è diventato membro del consiglio di amministrazione dellaPro: “Critiche dall’Europa per la perdita di centralità del vecchio continente? Non è ...

Tra le news relative agli affari conclusi e le ultime notizie su possibili colpi, laLeague fa la parte del leone con investimenti top, ingaggi mostruosi e contratti fuori dalla portata per ...... l' Al - Hilal ha effettuato un sondaggio con Alex Sandro, un tentativo per capire se ci siano i margini per un trasferimento nellaLeague. Nell'Al - Hilal giocano poi altre vecchie ...Il prossimo 11 agosto nessuno di loro sarà in campo o in panchina per l'inizio dellaLeague di calcio nonostante offerte colossali. In ogni caso il prossimo torneo giocato nel regno del ...

Saudi Pro league, quante ombre sulla nuova Mecca del pallone di Mohammed bin Salman L'Espresso

L'Arabia Saudita non vuole fermarsi in ottica calciomercato e continua ad espandersi. Puntato un attaccante del Milan ...L'Arabia Saudita bussa alle porte del Napoli per Victor Osimhen e l'offerta faraonica non lascia indifferente il calciatore ...