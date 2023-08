Sanchez può tornare all’Inter | ma solo in un caso | ecco quale

(Di giovedì 3 agosto 2023)-Inter, un tormentone che torna a farsi sentire. Il cileno potrebbe far ritorno in nerazzurro, ma solamente in un. Le ultime indiscrezioni. RITORNO IN UN? Alexispotrebbe clamorosamente, a riferirlo è stavolta la redazione di Calciomercato.it. Il cileno sarebbe nel mirino del club nerazzurro, insieme a Gianluca Scamacca. E potrebbe arrivare in unspecifico: indi partenza di Joaquin Correa. L’attaccante vuolein Serie A e perciò è anche disposto ad aspettare la squadra di Simone Inzaghi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

... legge entro fine 2023' Legge sull'oblio oncologico, Boschi chiama Meloni: 'Faccia come, ... 'Questa normaporre il nostro Paese all'avanguardia in Europa nella tutela delle persone colpite ...Mentre in Spagna il premier Pedroha annunciato circa un mese fa l'intenzione di ... 'Questa normaporre il nostro Paese all'avanguardia in Europa nella tutela delle persone colpite dal ...... in locali di questo livello, è curato fino all'inverosimile, così chi è in console... Qui divide il palco con, tra gli altri, leggende del mixer e della musica elettronica come Roger, Seth ...