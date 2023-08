Sampdoria | rigettato il ricordo di Ferrero contro Radrizzani e Manfredi

Commenta per primo Prima 'battaglia', oggi, tra i nuovi proprietari dellae Massimo Ferrero . Davanti al Tribunale di Genova, sezione Imprese e proprietà ...il ricorso dovesse essere...... Bologna,, Cagliari, Atalanta, Udinese e Sassuolo. Alcune di queste società erano state assolte ad aprile 2022 a livello sportivo dal Tribunale federale, che avevale accuse del ...... dopo che lo scorso 27 maggio la Corte federale d'appello avevail reclamo della stessa ... si parla di "partnership con società terze e opacità nei rapporti", facendo riferimento a...

Sampdoria, rigettato il ricorso di Ferrero Il Secolo XIX

Genova – Il giudice Paolo Gibelli ha rigettato il ricorso contro la Sampdoria presentato dall’avvocato Pieremilio Sammarco per conto della Ssh Holding, la ex controllante della società blucerchiata ri ...È stato rigettato il ricorso presentato d'urgenza da Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, per ottenere la misura cautelare dell'inibizione ai futuri aumenti di capitale da parte di Andrea ...