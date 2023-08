Samardzic Inter | accordo totale | ecco quando ci saranno le visite mediche

(Di giovedì 3 agosto 2023)con l’Udinese per il centrocampista:svolgerà leCome riferito da Fabrizio Romano, Lazarsi avvicina a grandi passi all’, che tra oggi e domani conta di arrivare al definitivo ok per vedere il centrocampista arrivare a Milano. Il giocatore svolgerà poi lecon i nerazzurri nel fine settimana o, al più tardi, all’inizio della settimana prossima.

I bianconeri protagonisti di questa fase, con Vlahovic che gioca solo uno spezzone col Real, mentre anche l'si muove ancora trae non solo. Diretta Mercato 3 agosto 2023 - ...Il giornalista Alessandro Alciato promuove una grande mossa di mercato dell'. FrattesiThuram No: il grande colpo non riguarda il campo, o meglio non riguarda direttamente i calciatori. Un colpo prospettico, di capitale importanza per tutta l'economia dei ...L'avrà la possibilità di esercitare un contro - riscatto per Fabbian a 12 milioni. Questa operazione di scambio permetterà alle due squadre di rinforzarsi con giovani talenti promettenti, ...

Mercato Inter, Samardzic e Sommer: doppio colpo in arrivo Corriere della Sera

Lazar Samardžic era un obiettivo concreto del Napoli, visti gli ottimi rapporti tra i club non facciamo fatica a credere che sarebbe stato tra i primi colpi qualora fosse partito Zielinski. Poi ...Oggi potrebbe essere il giorno della chiusura dell'affare tra Inter e Udinese per il trasferimento in nerazzurro di Lazar Samardzic ...