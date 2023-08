Samardzic all’Inter non arriva oggi | ma ci sono sviluppi – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023)sarà un giocatore dell’Inter, ma non nella giornata di. Per il centrocampista dell’Udinese ciperònella trattativa, che lasciano comunque tranquilli in vista della riuscita. Ne parla Paventi su Sky Sport 24. QUASI CHIUSA – Anchel’Inter rimanda la chiusura dei tanti acquisti necessari. Uno è Lazar, per il quale ciperòche racconta Andrea Paventi: «Incontro in sede importante, perché èto Michelangelo Minieri agente di Giovanni Fabbian. È rimasto un’ora e mezza in sede, ha parlato poco ma la trattativa va avanti senza rallentamenti. Bisogna trovare l’intesa per il giocatore che porterà: risolta la situazione Fabbian, ...