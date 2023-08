Samardzic all’Inter? La sua risposta svelata a un tifoso

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023)è la trattativa principale della settimana, visto che per il momento non si sbloccano né il portiere né l’attaccante. E spunta un video che ritrae proprio il centrocampista dell’Udinese. SI FA, MA QUANDO? – Anche oggi si è parlato molto di Lazar, visto l’incontro in sede con Michelangelo Minieri ossia l’agente di Giovanni Fabbian che rientra nella trattativa con l’Udinese. A oggi non c’è l’ufficialità, con il centrocampista serbo che resta a Udine. E proprio lì l’ha incrociato un, che ha ripreso il video postandolo sul suo account TikTok @lorenzosuarino237. «No, non ancora», ladialla domanda «Hai firmato con l’Inter?», che fa capire come stia solo aspettando l’OK per completare il trasferimento. Che potrebbe avvenire già nei ...