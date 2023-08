Salvare il Pianeta per salvare l’uomo | ecco perché serve un vaccino contro il riscaldamento globale

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’era delè terminata. Da oggi siamo ufficialmente entrati nell’età dell’ebollizione. Le parole del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sono allarmanti. Luglio è stato il mese più caldo mai registrato finora sulla Terra. Ovunque nel mondo, gli effetti devastanti delsi ripercuotono sulla vita degli abitanti del. In Italia, un’ondata di nubifragi e inondazioni ha colpito il nord del Paese. Decine di migliaia di cittadini in quelle regioni si sono svegliati nel cuore della notte a causa di un violento temporale, che a molti è sembrato più un tifone tropicale che un’acquazzone di mezza estate. Al centro e al sud Italia il caldo record ha creato il clima perfettoincendi si propagassero ...

...tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica in tutto il. Lo ...in montagna e la convivenza con i lupi e a comprendere i poteri che ha dentro di sé perla ...1) 'ANTHROPOCENE, OVVERO… POSSIAMOIL NOSTRO' 70 grandi artisti della nona arte che, servendosi della letteratura disegnata e del linguaggio fumetto, hanno dato vita alla ...Il voto è il nostro strumento più forte peril. Ma anche la partecipazione a livello locale'. Tutto chiaro, no Se vuoi farti passare l'ecoansia non devi prendere nessuna pastiglia (...

Carburante a 100 € al litro per salvare il pianeta: la proposta del ... Il Mitte

Il tempo rimasto a disposizione è pochissimo. Dobbiamo intervenire subito. Perché salvare il Pianeta significa salvare l ’ Uomo.Secondo il professor Gregor Bachmann, il carburante dovrebbe costare 100 € al litro. Solo così, afferma, i tedeschi rinuncerebbero all'auto ...