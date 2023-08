Salta il trasferimento | l’agente ha lasciato il ritiro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Niente da fare per ildel giocatore:haildi Castel di Sangro, la decisione spetta al Napoli. È passata quasi una settimana dall’inizio deldi Castel di Sangro e tanti agenti stanno raggiungendo l’Abruzzo per parlare da vicino con Aurelio De Laurentiis. Quello più visto e atteso è Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, che è in trattativa con la società per rinnovare il contratto del capocannoniere dello scorso campionato. Nei giorni scorsi è arrivato sui monti abruzzesi anche Barry Whelan, agente di Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza tra un anno e il suo futuro è sempre più incerto. Il rinnovo sembra praticamente impossibile, visto che il Chucky dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio, attualmente superiore al tetto di 4,5 milioni ...

Era una corsa contro il tempo ma il tempo, appunto, è scaduto.ildi Hirving Lozano ai Los Angeles Fc. Il mercato in entrata negli Stati Uniti si è concluso alle 6 ore italiane di questa mattina. Le parti in causa hanno provato invano a ...Era una corsa contro il tempo ma il tempo, appunto, è scaduto.ildi Hirving Lozano ai Los Angeles Fc. Il mercato in entrata negli Stati Uniti si è concluso alle 6 ore italiane di questa mattina. Le parti in causa hanno provato invano a ...ildi Hirving Lozano ai Los Angeles Fc. Era una corsa contro il tempo ma il tempo, appunto, è scaduto. Il mercato in entrata negli Stati Uniti si è concluso alle 6 ore italiane di ...

Napoli, salta il trasferimento di Lozano al Los Angeles: cosa succede ora Corriere dello Sport

Salta il trasferimento di Hirving Lozano in MLS: ci sono pochi margini per il rinnovo di contratto dell'esterno messicano con il Napoli ...Salta il trasferimento di Hirving Lozano ai Los Angeles Fc. Era una corsa contro il tempo ma il tempo, appunto, è scaduto. Il mercato in entrata negli Stati Uniti si è concluso alle 6 ore italiane di ...