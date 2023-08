(Di giovedì 3 agosto 2023) L'incidente nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana Tragedia nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana. Unadi 45 anni, originaria della Virginia, èin unotra une un. La vittima si trovava a bordo dell’imbarcazione da diporto di 6 metri insieme al marito, ai due figli piccoli e allo skipper, ricoverato per accertamenti e analisi all’ospedale di. A bordo deldi 40 metri circa 80 persone, tedeschi e americani, che festeggiavano un matrimonio e un. Impegnata nella ricostruzione della dinamica e delle responsabilità la Capitaneria di Porto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Salerno, scontro tra veliero e motoscafo: morta turista americana Adnkronos

