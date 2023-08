(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Tragedia nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana. Unadi 45 anni, originaria della Virginia, èin unotra une un. La vittima si trovava a bordo dell'imbarcazione da diporto di 6 metri insieme al marito, ai due figli piccoli e allo skipper, ricoverato per accertamenti e analisi all’ospedale di. A bordo deldi 40 metri circa 80 persone, tedeschi e americani, che festeggiavano un matrimonio e un. Impegnata nella ricostruzione della dinamica e delle responsabilità la Capitaneria di Porto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Una turista americana di 45 anni, originaria della Virginia, è morta in unotra un veliero ... ai due figli piccoli e allo skipper, ricoverato per accertamenti e analisi all'ospedale divedi anche Incidente a, muore ragazza incinta al nono mese FOTOGALLERY Continua gallery %s ... a seguito dellouna delle due auto è finita contro il pedone , che è stato soccorso e ...Come riporta Il Mattino , loè avvenuto poco prima delle 18 di fronte al Fiordo di Furore. ... Dall'ospedale è stata trasferita in eliambulanza a, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo ...

Salerno, scontro tra veliero e motoscafo: morta turista americana Adnkronos

A quanto pare due imbarcazioni, un veliero e un motoscafo, si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, nelle acque di Furore, in Costa d'Amalfi. Purtroppo non c'è stato scampo per la ...(Adnkronos) – Tragedia nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana. Una turista americana di 45 anni, originaria della Virginia, è morta in uno scontro tra un veliero e un motoscafo. La vittima si t ...