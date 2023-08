Salerno | blitz al porto | sequestrate 135 tonnellate di pellet

Leggi su zon

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nell’ambito di un’operazione congiunta nelcommerciale cittadino, nei giorni scorsi, la GdF ha sequestrato 135di, confezionate in 9000 sacchi da 15 Kg. cadauno, riportanti segni contraffatti e ingannevoli per il consumatore sulla qualità del prodotto. La Guardia di Finanza ha svolto quest’importante operazione, congiuntamente all’Ufficio delle Dogane di. Le confezioni dierano provenienti dall’Egitto. I pacchi erano destinati ad un’azienda del napoletano. Su di essi erano riportati segni e diciture riconducibili all’Università Federico Il di Napoli, quale ente certificatore di qualità, nonché lo stemma della Repubblica italiana. Simboli alquanto controversi, soprattutto in virtù dei collegamenti con lo Stato e soprattutto con un ente così prestigioso quale ...