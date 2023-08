Salernitana | Saladini contro il TAR | «La collocazione geografica conta»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023) La polemica del presidente della, Felicesul ricorso respinto dal TAR da parte dei calabresi Dopo che il TAR ha respinto il ricorso dellaper l’iscrizione alla prossima Serie B, il presidente dei calabresi, Feliceha commentato in maniera critica la decisione del tribunale amministrativo generale. Di seguito le sue parole. «Siamo tutti stupefatti dalla decisione del TAR. A quanto pare il mondo del calcio è impermeabile anche alle leggi dello Stato. Stiamo vedendo quali sono le conseguenze in tanti Club. Ieri ero in aula a difendere ancora una volta la Reggina e ho avuto una impressione, che non tutte le proprietà e non tutte le squadre siano uguali. Non potevo credere alle mie orecchie quando ho sentito dire all’avvocato della FIGC che la Reggina non sarebbe stata ...