Salario minimo | Volpi Fdi | ' Conte e Schlein deliranti Noi a lavoro per un salario giusto'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Giuseppe, lo stesso che ha governato questa Nazione per quattro anni senza spendere una parola sul, accusa il governo Meloni di governare da nove mesi senza fare gli interessi degli italiani. Elly, segretario del partito che nel 2018 votò contro l'Rdc e che negli ultimi anni è sempre stato al governo del Paese, ora si riscopre garante dele delpovero. Sul tema delormai siamo al delirio. L'opposizione divisa su tutto grida allo scandalo per un voto che rimanda, non cancella, la discussione su un tema, quello dei salari, delicato e che va approfondito e studiato e per il quale servono risposte concrete e strutturali che vadano oltre ...

... Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera, nel corso dell'esame e votazione della questione sospensiva sulla proposta di legge per l'istituzione del. "La differenza salariale ...Noi continuiamo a batterci per il". L'intervento . La diaria . L'intervento. L' intervento di Piero Fassino è andato in scena durante il voto sul bilancio di Montecitorio sul quale il ...L'Aula della Camera ha approvato la questione sospensiva della maggioranza, volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sulper un periodo di sessanta giorni. I voti a favore sono stati 168, sono stati 127 i contrari, tre gli astenuti. Dai banchi dell'opposizione il risultato del voto è stato segnato dal ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Trovo davvero curioso che le opposizioni sostengono con forza l’introduzione del salario minimo. In 10 anni che sono stati al governo, i loro ministri del Lavoro non hanno ...La sospensione è stata votata dai partiti della maggioranza – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – che sono da sempre contrari a una legge che avrebbe l’obiettivo di introdurre in Italia un ...