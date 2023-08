Salario minimo | Schlein | ' opposizioni hanno unito le forze | avanti con battaglia nelle piazze'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "La domanda è semplice per voi: perché non parlate mai di lavoro precario e povero? Lele proprieper dire due cose: rafforzare la contrattazione collettiva, livellare verso l'alto le retribuzioni, sotto i 9 euro ditabellare non si può andare perché si calpesta la dignità del lavoro. Questo dice questa proposta che contrasta i contratti pirata che precarizzano il lavoro. Voi invece avete scelto di aumentare la precarietà, avete scelto di fare sconti alle grandi imprese energetiche, avete tolto il reddito di cittadinanza con un sms. Nel mettervi seduti vi è caduta la maschera". Così la segretaria del Pd Ellynel suo intervento in Aula sulla questione sospensiva relativa alla proposta di legge su ...

... ora con un qualche coordinamento tra Elly Schlein , Giuseppe Conte e Maurizio Landini sta concentrando il suo sforzo su obiettivi come il reddito di cittadinanza e il, contando per ...La segretaria del Pd Elly Schlein è intervenuta così stamattina alla Camera sul. Un attacco molto duro al governo ("che sta chiudendo la porta in faccia a 3 milioni e mezzo di italiani"...Il gesto è arrivato mentre in Italia si continua a discutere sule sullo stop al reddito di cittadinanza . Come ha spiegato il deputato, l'indennità che prende ogni deputato è pari a 4.

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "La vostra richiesta di rinviare l’analisi della proposta sul salario minimo, come avete fatto con il Mes, con il voto ai fuorisede, la proponete direttamente a quel 20% di ...Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "La domanda è semplice per voi: perché non parlate mai di lavoro precario e povero Le opposizioni hanno unito le proprie forze per dire due cose: rafforzare la contrattaz ...