Salario minimo | Schlein | governo scappa | raccoglieremo firme

(Di giovedì 3 agosto 2023) "Ilsulrinviando l'analisi della legge presentata dalle opposizioni, ma noi non ci fermiamo. Continuiamo la nostra battaglia. Ci mobiliteremo per rafforzare la nostra ...

"Il governo scappa sulrinviando l'analisi della legge presentata dalle opposizioni, ma noi non ci fermiamo. Continuiamo la nostra battaglia. Ci mobiliteremo per rafforzare la nostra proposta, raccogliendo le ...I lavoratori devono ricevere una busta paga più pesante ma non è illa strada giusta. L'obiettivo della nostra proposta - spiega Roberto Capobianco, presidente Conflavoro Pmi - è ...minino sì ono Aveva fatto particolarmente discutere, all'interno del variegato mondo del centrosinistra, che Italia Viva non avesse appoggiato la proposta di legge presentata pochi giorni fa ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Salario minimo, riforma dell'Ssn e smaltimento liste d’attesa, Pnrr per industria 4.0, riforma della giustizia, strategia energetica e nucleare, tempo pieno in tutte le scu ...Intanto “maggior raccordo tra governo e Parlamento, andiamo avanti uniti ed evitiamo errori e scivoloni”. E' questo il senso del ragionamento della premier Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi ...