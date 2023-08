Salario minimo rinviato in autunno | le opposizioni raccolgono le firme

Leggi su agi

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Tuttoin. Di, almeno sulla carta, si tornerà a parlare non prima del mese di ottobre. La maggioranza di centrodestra ha infatti approvato la sospensiva di due mesi dell'esame della proposta unitaria delle(ad eccezione di Italia viva) che mira a introdurre una paga oraria minima di 9 euro. Ma Pd, M5s, Avs, Più Europa e Azione non si danno per vinti e rilanciano con una raccoltaper una mobilitazione in tutto il Paese. Di certo, fanno sapere Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, la battaglia andrà avanti e coinvolgerà direttamente i cittadini. Dopo l'apertura a un possibile confronto da parte della premier Giorgia Meloni, la maggioranza tiene il punto e invita le ...