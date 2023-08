Salario minimo | Richetti | ‘maggioranza sbaglia | rinvio lo pagano lavoratori fragili’

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “La vostra richiesta di rinviare l’analisi della proposta sul, come avete fatto con il Mes, con il voto ai fuorisede, la proponete direttamente a quel 20% dipiù fragili, a quelle famiglie che subiscono un’inflazione reale quasi pari al 20%, a quei ragazzi che firmeranno contratti per 5 o 6 euro l’ora: dire loro che se ne parlerà più avanti senza specificare in che termini significa commettere un grande errore”. Così Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati durante le dichiarazioni di voto sulla sospensiva al. L'articolo CalcioWeb.

L'Aula della Camera ha approvato la questione sospensiva della maggioranza, volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sulper un periodo di sessanta giorni. I voti a favore sono stati 168, sono stati 127 i contrari, tre gli astenuti. Dai banchi dell'opposizione il risultato del voto è stato segnato dal ...Rimandato a settembre , anzi a ottobre .bocciato Per le opposizioni ci sono pochi dubbi e non usano giri di parole per dirlo. Schlein : 'Maggioranza fugge davanti a un problema reale'. Conte : 'Dialogo proposto dalla premier ...... ora con un qualche coordinamento tra Elly Schlein , Giuseppe Conte e Maurizio Landini sta concentrando il suo sforzo su obiettivi come il reddito di cittadinanza e il, contando per ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Trovo davvero curioso che le opposizioni sostengono con forza l’introduzione del salario minimo. In 10 anni che sono stati al governo, i loro ministri del Lavoro non hanno ...ROMA (ITALPRESS) – “In Italia esiste una questione salariale enorme che non può essere ignorata, che non può essere sospesa, la povertà non va in vacanza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schle ...