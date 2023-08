Salario minimo | Nevi Fi | ‘allargare contrattazione collettiva è soluzione’

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Noi di Forza Italia abbiamo fatto una proposta, ovvero quella di allargare lae abbiamo offerto al dibattito politico una proposta che, sottolineo, era la stessa identica a quella che solo un anno fa sosteneva il Pd prima che decidesse di inseguire la Cgil”. Lo ha detto Raffaele, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, intervenendo questa mattina a Omnibus.“Quello che propongono le opposizioni ha delle difficoltà rilevanti anche per i comuni. Penso, ad esempio, al contratto della vigilanza, che purtroppo viaggia sui 6-7 euro l’ora, bene il primo datore di lavoro dei vigilantes sono i comuni e l’amministrazione pubblica. Quindi c’è un problema evidente di tenuta dei conti, non si può strumentalmente agitare una bandierina ideologica, bisogna indicare le coperture. ...

L'Aula della Camera ha approvato la questione sospensiva della maggioranza, volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sulper un periodo di sessanta giorni. I voti a favore sono stati 168, sono stati 127 i contrari, tre gli astenuti. Dai banchi dell'opposizione il risultato del voto è stato segnato dal ...Rimandato a settembre , anzi a ottobre .bocciato Per le opposizioni ci sono pochi dubbi e non usano giri di parole per dirlo. Schlein : 'Maggioranza fugge davanti a un problema reale'. Conte : 'Dialogo proposto dalla premier ...... ora con un qualche coordinamento tra Elly Schlein , Giuseppe Conte e Maurizio Landini sta concentrando il suo sforzo su obiettivi come il reddito di cittadinanza e il, contando per ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Trovo davvero curioso che le opposizioni sostengono con forza l’introduzione del salario minimo. In 10 anni che sono stati al governo, i loro ministri del Lavoro non hanno ...ROMA (ITALPRESS) – “In Italia esiste una questione salariale enorme che non può essere ignorata, che non può essere sospesa, la povertà non va in vacanza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schle ...