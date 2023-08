Salario minimo | la Camera rinvia la discussione Le opposizioni | «Vergogna Scappate dalla realtà» – Il video

(Di giovedì 3 agosto 2023) Laha approvato la sospensione della proposta di legge sulpresentata dalle(Italia Viva esclusa) la cui valutazione viene quindi posticipata di 60 giorni. I voti favorevoli sono stati 168 mentre i contrari 127, comunicati mentre dai banchi dei sostenitori della proposta si levava il coro «!». Duro il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nei confronti della maggioranza: «Non sembra che vi interessi l’interesse del Paese, di migliorare la vita di cittadini e cittadine. A voi interessa rispondere alle vostre corporazioni e sottocorporazioni, padroni e padroncini». Gli fa eco la segretaria del Pd Elly Schlein che evidenzia: La«non può essere sospesa. Non può essereta. La ...

Lo ha detto nell'Aula della Camera Nicola Fratoianni (Avs) parlando sulla questione sospensiva sulla pdl dell'opposizione sul. 'E non è la prima volta che accade - ha aggiunto - Ne ......la platea di lavoratori sottopagati" L'Aula della Camera ha approvato la questione sospensiva della maggioranza volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sul...Montecitorio ha appena votato per sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sulper un periodo di sessanta giorni. 168 i sì, 128 i no, tre gli astenuti. Un voto ...

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2023 "Rimane un mistero in questa vicenda, è un mistero inglorioso, è il vero pensiero della presidente Meloni. La quale in passato recente ha detto che è uno specchiet ...Salario minimo, le ultime notizie. L'Aula della Camera approva la questione sospensiva della maggioranza volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sul ...